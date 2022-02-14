Польский политик, бывший президент Польши Лех Валенса заявил о готовности немедленно отправиться в Киев на фоне угрозы новой волны российской агрессии против Украины.

Об этом политик проинформировал на своей странице в Facebook.

– Сообщаю о своей готовности немедленно ехать в Киев с целью солидарной обороны, – отметил Валенса.

Он уточнил, что посол Украины в Польше поставлен в известность о таком решении.

Лех Валенса занимал пост президента Польши в 1990 – 1995 годах. Он является лауреатом Нобелевской премии мира (1983 года).

Как известно, Польша активно поддерживает наше государство перед угрозой военной эскалации со стороны РФ.

Так, правительство Польши недавно приняло решение о безвозмездной передаче Вооруженным силам Украины военного имущества, находящегося в запасах польских Вооруженных сил. Речь идет о десятках тысяч снарядов и артиллерийских боеприпасов, минометах, гранатометах и другом оборонном оружии. Варшава, в частности, пообещала передать переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun.

Кроме того, Польша готова принять украинских беженцев в случае, если РФ решится на полномасштабное нападение. В Варшаве прогнозировали, что волна беженцев с территории Украины в случае нового военного вторжения России может достигнуть миллиона человек.

На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда встретился в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры трех государств единогласно осудили скопление российских войск на границах Украины.

Источник: Facebook Леха Валенсы