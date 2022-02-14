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Факты / Мир / Мировые новости

Для солидарной обороны: Лех Валенса заявил о готовности немедленно ехать в Киев

Юлия Соколова редактор ленты
Лех Валенса

Польский политик, бывший президент Польши Лех Валенса заявил о готовности немедленно отправиться в Киев на фоне угрозы новой волны российской агрессии против Украины.

Об этом политик проинформировал на своей странице в Facebook.

– Сообщаю о своей готовности немедленно ехать в Киев с целью солидарной обороны, – отметил Валенса.

Он уточнил, что посол Украины в Польше поставлен в известность о таком решении.

Лех Валенса занимал пост президента Польши в 1990 – 1995 годах. Он является лауреатом Нобелевской премии мира (1983 года).

Пост Леха Валенси

Как известно, Польша активно поддерживает наше государство перед угрозой военной эскалации со стороны РФ.

Так, правительство Польши недавно приняло решение о безвозмездной передаче Вооруженным силам Украины военного имущества, находящегося в запасах польских Вооруженных сил. Речь идет о десятках тысяч снарядов и артиллерийских боеприпасов, минометах, гранатометах и другом оборонном оружии. Варшава, в частности, пообещала передать переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun.

Кроме того, Польша готова принять украинских беженцев в случае, если РФ решится на полномасштабное нападение. В Варшаве прогнозировали, что волна беженцев с территории Украины в случае нового военного вторжения России может достигнуть миллиона человек.

На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда встретился в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры трех государств единогласно осудили скопление российских войск на границах Украины.

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Источник: Facebook Леха Валенсы

Фото: Depositphotos

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