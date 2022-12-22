Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Із Росії мають вийти поневолені народи. Експрезидент Польщі Лех Валенса розповів, як можна здолати РФ

Валерія Черненко, Журналістка Факти тижня Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Із Росії мають вийти поневолені народи. Експрезидент Польщі Лех Валенса розповів, як можна здолати РФ

Президент Польщі (1990-1995) Лех Валенса вважає, що зараз майже увесь світ розуміє, яким насправді небезпечним є російський президент Володимир Путін та й Росія заразом. На його думку, замало перемогти РФ фізично, треба змінити її політично.

Про це Лех Валенса розповів в інтерв’ю Фактам тижня.

– Пане президенте, ще у квітні 2014-го, після анексії Криму, ви говорили, що Путіна потрібно судити у Гаазькому трибуналі. Тоді багатьом на Заході це здавалось занадто радикальним. Чому ви вимагали таких рішучих кроків?

Зараз дивляться

– Тому що я, як революціонер, знав, що все дійде до того, що ми зараз маємо. Що Путін буде знущатися з українців. І тому я намагався попередити світ про його подальші кроки.

– Тобто вже тоді ви знали, що Путін Кримом не обмежиться і піде далі?

– Саме так! Саме так! Я звертався до світу і попереджав. Бо сподівався, що світ якось підготується, щось зробить, щоб до такої трагедії не дійшло. Я говорив саме для того, щоб зупинити ці процеси. Але мені не вдалося.

– Як ви оцінюєте західну допомогу Україні? Чи достатньо її, чи робить Захід усе можливе?

– Це залежить від концепції. Я говорив від самого початку: якщо Путін нападе на Варшаву, то ми атакуємо Москву. Зуб за зуб. Бо з такими людьми треба чинити тільки так і ніяк інакше.

Зараз Путін нападає на Україну, але Україна не нападає у відповідь на Росію. Тому Путін собі таке й дозволяє. Якби ви одразу ударили по Москві й по Росії, то не було б того, що зараз є.

Але з іншого боку, якщо світ хоче показувати, що ні, ми лише обороняємося, і лише у крайньому разі – агресивно відповідаємо, ми чемні – то це, звичайно, правильна поведінка. От тільки вона коштує дуже дорого. Набагато більша кількість жертв. А він із того лише зловтішається.

– Яке відчуття зараз, пане президенте, куди він може піти далі? Чи можливий напад на країни Балтії, Польщу?

– Знаєте, мені не цікавий Путін сам по собі… Для мене найважливіше, як світ реагує на його вчинки. І поки що – не так вже й погано. Я думав, буде гірше, але поки що не так погано.

Майже увесь світ зрозумів, яким небезпечним є Путін і Росія взагалі. А небезпечні вони тому, що мають таку політичну систему. Це ж не просто Сталін, не просто Путін. Це державний устрій, який дозволяє, щоб ці люди мали в руках стільки влади. Треба попросити, а як ні, то примусити, щоби Росія і Китай змінили свою політичну систему. Лише зміна.

Лідер Китаю чи Росії не повинен мати більше ніж дві п’ятирічні каденції. Якби Путін і Сталін мали б не більше, то ніколи б до усіх цих смертей не дійшло. Треба зробити все, щоб вплинути на Росію, переконати росіян, щоб разом із ними допомогти їм — змінити їхній державний устрій, їхню політичну систему.

Читайте
Там 60 поневолених народів: Лех Валенса розповів, коли Росія може стати “безпечною”

– Ми віримо, що Україна виграє цю війну. Але що може гарантувати світові безпеку далі?

– (Перебиває) Україна має зрозуміти: навіть виграти війну сьогодні – то ще не є кінцевою перемогою. Тому що далі Росія зробить те, що зробив Горбачов – підніме Росію, а далі узалежнить світ від газу та інших речей, бо має таку систему, що прийде новий Сталін чи Путін і відновить все, що вони втратили раніше.

Тому Україна, звичайно, має сьогодні воювати, але з іншого боку, фінальна перемога буде лише тоді, коли Росія змінить політичну систему, або від Росії відійдуть народи поневолені, подібно як колись частина України. В Росії багато народів поневолені. Тож, допоможемо тим народам отримати незалежність, і тоді Росія буде мати не більше ніж 50 млн людей, і тоді ми будемо у безпеці – з такою Росією.

– Тобто розпад Російської Федерації?

– Пересічні росіяни теж страждають сильно від того, що мають такий політичний устрій держави. Не може президент країни мати більш ніж дві п’ятирічні каденції. Якщо вони зможуть це змінити, тоді й Росія буде в безпеці й не буде робити такі помилки, які зараз робить.

– Але це важкий шлях. Польща знає, бо наприкінці 20 століття сама виривалась з радянського світу.

– Ситуація зараз трохи інша. Подібність у тому, що ми тоді, як ви тепер, мали справу з росіянами. Але світ дуже змінився з того часу. Україна має боротися, і це краще – що цілий світ зараз бачить усі злочини Росії, тому цілий світ з вами.

А з нами… окрім того, що була солідарність народу, світ не був так об’єднаний в бажанні допомагати Польщі. З іншого боку – ви платите найвищу ціну, бо тут жарти вже закінчилися, дипломатія не працює, тут вже жорстока битва, обстріли. З цього боку ситуація значно гірша, але з іншого – те, що маєте за собою цілий світ – це добре.

Маєте вибирати між одним і іншим. Потрібно не знищити ту світову солідарність, яку сьогодні маємо.

Не вибачать нам покоління, якщо ми не виграємо цієї війни з Росією. Але перемога полягає в тому, щоби перемогти фізично, але й змінити систему Росії. Або підняти її народи. Оце буде остаточна перемога.

– Інакше Росія залиже рани й візьметься за старе?

– Якщо того не зробити, то буде так, як буде при Горбачові. Горбачов знав, що не врятує Радянського Союзу, тому вирішив врятувати Росію. Грав як російський патріот. І до нього не може бути ніяких претензій, бо він справді був російським патріотом. Підпорядкував газом і нафтою й іншими речами цілий Захід. Підняв Росію.

І зараз є Путін, який хоче відновити те, що вони втратили раніше. Для того, щоб цього не повторилося через 10 років – ми маємо боротися на двох напрямках. Допомагати Україні вигравати, але теж змінити Росію, щоби вона була безпечна у майбутньому.

Читайте
Засмучений: як встиг відреагувати Горбачов на війну в Україні перед смертю

– Вступ до ЄС міг би допомогти Україні? Коли ви були президентом Польщі, ви підтримували наше членство?

– Ні, я мав інший план. Я хотів, щоб у другій моїй каденції президентства Польща разом з Україною і Білоруссю увійшла до НАТО. І моя помилка була в тому, що я робив це таємно.

Я вів переговори з українськими діаспорами в Бразилії, в Канаді, в інших країнах, що під час другої моєї каденції, як тільки я винесу це питання на міжнародну арену, то ви маєте одразу мене підтримати й виступити за це. Вони погодилися. Тож вони готувалися і я готувався, але я програв вибори й це пропало. Так що я вважаю це своєю помилкою, що не афішував цю ідею, а міг тоді зробити це.

– Які шанси України зараз? Ми на багато років відстаємо від ЄС?

– Коли я дивлюсь на ті міста, які руйнує Путін, на те, як люди себе поводять, то розумію, що в деяких аспектах ви пішли значно далі, ніж Польща, яка є в Євросоюзі й в НАТО. Тихо і спокійно, але ви будували, ви працювали добре, попри все. Ви зробили великий стрибок.

А якби ви ще й увійшли до Євросоюзу і до НАТО, то ви б ще обігнали Польщу. Так що рано чи пізно – Україна буде в ЄС і в НАТО, бо в той бік йде розвиток подій, і цих процесів уже не зупинити.

От лише для мене, як для революціонера, важливо, яку ціну за це заплатимо всі, і як довго це буде тривати.

Фото: Lech Wałęsa

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка