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Факты / Україна / Политика

Италия рассматривает передачу Украине систем ПВО — Мелони в разговоре с Зеленским

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Как отметил глава государства, одной из тем обсуждений были поставки систем противовоздушной обороны для украинских военных.

Об этом сообщается на страницах президента Украины в социальных сетях.

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— Поблагодарил Джорджи Мэлони за солидарность и всестороннюю поддержку Украины. Приветствовал выделение итальянским правительством дополнительных €10 млн помощи.

Джорджа Мэлони сообщила о рассмотрении предоставления систем ПВО для защиты украинского неба. Обсудили формулу мира, – написал Зеленский по итогам переговоров.

О каких именно системах противовоздушной обороны идет речь, пока неизвестно. Одна в ноябре СМИ писали, что Рим рассматривает передачу Киеву систем SAMP/T и Aspide в рамках нового пакета помощи.

Отмечалось, сколько систем сможет предложить правительство Италии и когда такая партия может быть доставлена — неизвестно.

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