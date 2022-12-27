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Факти / Україна / Політика

Італія розглядає передачу Україні систем ППО – Мелоні у розмові із Зеленським

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

Як зазначив глава держави, однією із тем обговорень були постачання систем протиповітряної оборони для українських військових.

Про це повідомляється на сторінках президента України у соціальних мережах.

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— Подякував Джорджі Мелоні за солідарність та всебічну підтримку України. Привітав виділення італійським урядом додаткових €10 млн допомоги. Джорджа Мелоні повідомила про розгляд надання систем ППО для захисту українського неба. Обговорили формулу миру, – написав Зеленський за підсумками переговорів.

Про які саме системи протиповітряної оборони йдеться, наразі невідомо. Однак у листопаді ЗМІ писали, що Рим розглядає передання Києву систем SAMP/T і Aspide у межах нового пакета допомоги.

Зазначалося, що скільки систем зможе запропонувати уряд Італії та коли така партія може бути доставлена – невідомо.

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