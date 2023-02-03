Одно из условий вступления в ЕС для нас является отказ от интернатов — Зеленская на встрече с Урсулой фон дер Ляйен
Первая леди Елена Зеленская на встрече с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудила тему преодоления сиротства в Украине и внедрение семейных форм воспитания.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Елена Зеленская подчеркнула, что одним из условий для вступления Украины в Евросоюз является отказ от детских домов. Их следует заменить на воспитание в семьях.
— Как и многие страны Центральной и Восточной Европы, Украина унаследовала систему больших интернатных заведений для детей и взрослых. Это пережиток советской системы, – рассказала Елена Зеленская.
По ее словам, практически все наши соседи прошли путь отказа от детдомов в пользу семейной формы воспитания при обретении членства в Европейском Союзе. Именно поэтому у Украины сейчас есть примеры лучших практик.
Елена Зеленская подчеркнула, что Украине сейчас труднее совершать такой переход, ведь страна в состоянии войны.
— Мы должны спасать детей и от российских ракет, и от жизни в детдомах. Этим детям нужны мир, безопасность и семья. И не когда-то, а уже сейчас, – отметила первая леди.
Вместе с первой леди на встрече присутствовала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.
Во время встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен договорено, что в ближайшее время Еврокомиссия отправит своих экспертов для начала работы над планом реформы детдомов.
По статистике, 343 приемных семьи, которые воспитывают 1 386 детей, из-за войны стали внутренне перемещенными лицами, потому что потеряли жилье или не чувствуют себя в безопасности. Еще 706 семей с 3 093 детьми уехали за границу. Им часто уже некуда возвращаться.
Ранее Елена Зеленская в интервью телеведущему ICTV Вадиму Карпьяку подчеркнула, что многие западные меценаты во время войны помогают детским домам в Украине.