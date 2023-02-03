Перша леді Олена Зеленська на зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн обговорила тему подолання сирітства в Україні та впровадження сімейних форм виховання.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Олена Зеленська наголосила, що однією з умов для вступу України в Євросоюз є відмова від дитячих будинків. Їх потрібно замінити на виховання в родинах.

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– Як і багато країн Центральної та Східної Європи, Україна успадкувала систему великих інтернатних закладів для дітей і дорослих. Це пережиток радянської системи, – розповіла Олена Зеленська.

За її словами, практично всі наші сусіди пройшли шлях відмови від дитбудинків на користь сімейної форми виховання під час набуття членства у Європейському Союзі. Саме тому Україна зараз має приклади кращих практик.

Олена Зеленська наголосила, що Україні зараз важче робити такий перехід, адже країна у стані війни.

– Ми маємо водночас рятувати дітей і від російських ракет, і від життя в дитбудинках. Цим дітям потрібні мир, безпека й родина. І не колись, а вже зараз, – наголосила перша леді.

Разом із першою леді на зустрічі була присутня міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Під час зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн домовлено про те, що найближчим часом Єврокомісія відправить своїх експертів для початку роботи над планом реформи дитбудинків.

Наразі, за статистикою, 343 прийомні родини, які виховують 1 386 дітей, через війну стали внутрішньо переміщеними особами, бо втратили житло або не почуваються в безпеці. Ще 706 родин із 3 093 дітьми виїхали за кордон. Їм часто вже немає куди повертатися.

Раніше Олена Зеленська в інтерв’ю телеведучому ICTV Вадиму Карп’яку наголосила, що багато західних меценатів під час війни допомагають дитячим будинкам в Україні.