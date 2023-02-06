Февраль, 06 в 16:34

В понедельник, 6 февраля, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Василия Малюка главой Службы безопасности Украины.

Соответствующий проект постановления появился на сайте парламента.

Василий Малюк исполнял обязанности руководителя СБУ с июля 2022 года после увольнения Ивана Баканова.

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Напомним, что 17 июля Иван Баканов был отстранен от должности главы Службы безопасности Украины указом президента Владимира Зеленского.

Впоследствии за его отставку проголосовали 265 депутатов Верховной Рады.

Недавно о назначении Малюка главой СБУ сообщал глава фракции Слуги народа Давид Арахамия.

Он объяснил, что война в Украине диктует кадровую политику, время и обстоятельства нуждаются в усилении и перегруппировке, поскольку враг готовится наступать, а украинцы готовятся защищаться и возвращать свои территории.