Лютий, 06 в 16:34

У понеділок, 6 лютого, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Василя Малюка очільником Служби безпеки України.

Відповідний проєкт постанови з’явився на сайті парламенту.

Василь Малюк виконував обов’язки керівника СБУ з липня 2022 року після звільнення Івана Баканова.

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Нагадаємо, що 17 липня Івана Баканова було усунуто з посади голови Служби безпеки України указом президента Володимира Зеленського.

Згодом за його відставку проголосували 265 депутатів Верховної Ради.

Нещодавно про призначення Малюка главою СБУ повідомляв очільник фракції Слуги народу Давид Арахамія.

Він пояснив, що війна в Україні диктує кадрову політику, час і обставини потребують посилення та перегрупування, оскільки ворог готується наступати, а українці готуються захищатися та повертати свої території.