Доказал, что патриот и профессионал: Зеленский представил Малюка руководящему составу СБУ
Президент Владимир Зеленский 13 февраля представил новоназначенного главу СБУ, генерал-майора Василия Малюка руководящему составу спецслужбы.
— С начала полномасштабного вторжения Василий Васильевич Малюк доказал, что является патриотом, профессионалом и именно тем человеком, который должен руководить Службой безопасности нашего государства, — подчеркнул глава государства.
По его мнению, сейчас СБУ фундаментально и динамично меняется, становится крепкой и современной.
Зеленский отметил, что испытаний будет очень много, даже после окончания войны, поэтому многое зависит от профессионализма сотрудников спецслужбы.
Верховная Рада 7 февраля поддержала представление Владимира Зеленского о назначении Василия Малюка главой Службы безопасности Украины.