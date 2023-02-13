Доказал, что патриот и профессионал: Зеленский представил Малюка руководящему составу СБУ

Февраль, 13 в 13:11

Президент Владимир Зеленский 13 февраля представил новоназначенного главу СБУ, генерал-майора Василия Малюка руководящему составу спецслужбы.

— С начала полномасштабного вторжения Василий Васильевич Малюк доказал, что является патриотом, профессионалом и именно тем человеком, который должен руководить Службой безопасности нашего государства, — подчеркнул глава государства.

По его мнению, сейчас СБУ фундаментально и динамично меняется, становится крепкой и современной.

Зеленский отметил, что испытаний будет очень много, даже после окончания войны, поэтому многое зависит от профессионализма сотрудников спецслужбы.

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Верховная Рада 7 февраля поддержала представление Владимира Зеленского о назначении Василия Малюка главой Службы безопасности Украины.