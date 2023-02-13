Довів, що патріот і професіонал: Зеленський представив Малюка керівному складу СБУ

Лютий, 13 в 13:11

Президент Володимир Зеленський 13 лютого представив новопризначеного голову СБУ, генерал-майора Василя Малюка керівному складу спецслужби.

– Від початку повномасштабного вторгнення Василь Васильович Малюк довів, що є патріотом, професіоналом і саме тією людиною, яка повинна керувати Службою безпеки нашої держави, – наголосив глава держави.

На його думку, наразі СБУ фундаментально та динамічно змінюється, стає міцною та сучасною.

Зеленський наголосив, що випробовувань буде дуже багато, навіть після закінчення війни, тому багато залежить від професійності співробітників спецслужби.

Зараз дивляться

Верховна Рада 7 лютого підтримала подання Володимира Зеленського про призначення Василя Малюка головою Служби безпеки України.