Лютий, 18 в 1:18

Група американських конгресменів з представниками від обох партій написали лист до президента США Джо Байдена із закликом надати Україні винищувачі F-16.

Politico наводить цитати з листа американських парламентарів, в якому йдеться про те, що винищувачі “можуть стати вирішальними для контролю над українським повітряним простором цього року”.

Авторами листа стали п’ять членів від Палати представників: демократами Джаредом Голденом, Джейсоном Кроу Кріссі Хулахан, а також республіканцями Тоні Гонзалесом та Майком Галлахером.

Зараз дивляться

Конгресмени впевнені, що винищувачі F-16 або їм подібні дадуть українським силам більший потенціал, ніж наземна артилерія, надана союзниками.

– F-16 або аналогічні винищувачі четвертого покоління забезпечили б Україні високомобільну платформу, з якої можна націлювати російські ракети класу повітря-повітря та безпілотники, захищати українські сухопутні сили, коли вони вступають у бій з російськими військами, а також воювати з російськими винищувачами. за спірну перевагу в повітрі, – наводить лист Politico.

Оглядачі CNN назвали зусилля політиків такими, що “швидше за все, нічого не змінять і не вплинуть на рішення адміністрації”. Втім звернення є знаковим напередодні роковин російсько-української війни.

Під час першого дня Мюнхенської безпекової конференції прем’єр-міністр Польщі заявив, що хоч у його країні немає великої кількості американських винищувачів F-16, Варшава все ж може передати Україні інші літаки.

Своєю чергою президент Польщі Анджей Дуда, який перебуває з візитом у Британії, заявив, що Україні необхідно надати сучасні винищувачі, щоб відбити загрозу з боку Росії.