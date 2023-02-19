Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Для перемоги у війні з Росією США мають надати Україні F-16 та ATACMS – Каволі

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Крістофер Каволі
Фото: Getty Images

Для перемоги у війні з Росією США та партнери мають надати Україні найсучасніше озброєння, зокрема винищувачі F-16 та ракети великої дальності ATACMS.

Про це головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив під час закритого брифінгу для американських законодавців, повідомляє видання Politico.

На зустрічі були присутні понад 10 членів Палати представників і Сенату США. Вони поцікавилися у Каволі, чи допоможуть винищувачі F-16 Україні перемогти у війні з Росією. 

Зараз дивляться

– Так, – коротко відповів генерал. 

Каволі зауважив, що для успішного контрнаступу і зупинки окупаційної армії РФ Сполучені Штати та їхні союзники мають надати Україні найсучасніше озброєння, яке можливо передати. Зокрема літаки, безпілотники та ракети з дальністю польоту понад 100 км, такі як ATACMS.

Як пише Politico, сенатор штату Аризона Марк Келлі, який зустрічався з Каволі та українськими лідерами в Мюнхені, сказав, що підтримує навчання українських пілотів та екіпажів технічного обслуговування у США. 

– Правильно було б розробити план визначення персоналу, який буде навчений разом з обслуговувальним персоналом, та розробити навчальний план, – розповів сенатор. 

Як ми розповідали раніше, група американських конгресменів з представниками від обох партій написали лист до президента США Джо Байдена із закликом надати Україні винищувачі F-16.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до США з проханням якомога швидше почати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Читайте
Україна, ЄС і НАТО вперше проведуть тристоронню зустріч – Кулеба

Джерело: Politico
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка