Для перемоги у війні з Росією США мають надати Україні F-16 та ATACMS – Каволі

Лютий, 19 в 10:56

Для перемоги у війні з Росією США та партнери мають надати Україні найсучасніше озброєння, зокрема винищувачі F-16 та ракети великої дальності ATACMS.

Про це головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив під час закритого брифінгу для американських законодавців, повідомляє видання Politico.

На зустрічі були присутні понад 10 членів Палати представників і Сенату США. Вони поцікавилися у Каволі, чи допоможуть винищувачі F-16 Україні перемогти у війні з Росією.

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– Так, – коротко відповів генерал.

Каволі зауважив, що для успішного контрнаступу і зупинки окупаційної армії РФ Сполучені Штати та їхні союзники мають надати Україні найсучасніше озброєння, яке можливо передати. Зокрема літаки, безпілотники та ракети з дальністю польоту понад 100 км, такі як ATACMS.

Як пише Politico, сенатор штату Аризона Марк Келлі, який зустрічався з Каволі та українськими лідерами в Мюнхені, сказав, що підтримує навчання українських пілотів та екіпажів технічного обслуговування у США.

– Правильно було б розробити план визначення персоналу, який буде навчений разом з обслуговувальним персоналом, та розробити навчальний план, – розповів сенатор.

Як ми розповідали раніше, група американських конгресменів з представниками від обох партій написали лист до президента США Джо Байдена із закликом надати Україні винищувачі F-16.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до США з проханням якомога швидше почати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.