Лютий, 24 в 16:38

Польща вважає, що 10-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії є занадто м’яким, саме тому його треба значно розширити.

Про це прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив на брифінгу із президентом Володимиром Зеленським.

– Якщо йдеться про цей 10-й пакет санкцій, то ми ним незадоволені, бо він надто м’який, надто слабкий. Ми пропонуємо, щоб туди внесли низку осіб та виробництво низки продукції, зокрема каучукової, яка теж використовується оборонним комплексом Росії. Росія підсилює свою воєнну машину, – заявив Моравецький.

Він наголосив, що польські дипломати у Брюсселі тиснуть на західних партнерів, щоб цей пакет санкцій розширити.

Зараз дивляться

Прем’єр Польщі зауважив, що сьогодні скерує прохання до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, щоб у новому пакеті санкцій знайшлося місце для деяких винятково шкідливих російських пропагандистів.

– А ми дуже добре знаємо, якою шкідливою може бути російська пропаганда. Яка брехня, яка ненависть, скільки фейк-ньюз можуть сіяти ці люди, – заявив Матеуш Моравецький.

Польща готова затвердити пакет санкцій, проте хоче, щоб він був якомога ширший.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що наступний пакет санкцій проти РФ можна й почекати, головне, щоб він був потужнішим – якомога більше послабив агресора.

– Прем’єр-міністр Польщі є одним з тих людей, які працюють, щоб пакет був потужнішим. Це дуже важливо. Іноді, знаєте, трохи можна і почекати. Час такий, який впливає на те, щоб послабити Російську Федерацію, – сказав Зеленський.

Уряди Австралії та Нової Зеландії оголосили про нові санкційні обмеження щодо Росії в річницю воєнного вторгнення в Україну.

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