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Факты / Україна / Политика

Украина расширит и заминирует полосу государственной границы с РФ и Беларусью — закон

Марта Бондаренко, редактор ленты
забор на кордоні України з білоруссю
Фото: Офис президента

Накануне Верховная Рада внесла изменения в некоторые законодательные акты Украины по защите государственной границы.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Законопроект предусматривает следующие изменения:

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Полоса вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы увеличится до 2 км в ширину. Эта территория будет заминирована.

Также законом будет урегулировано привлечение Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Нацполиции к охране государственной границы.

Кроме того, определено место пограничников в общей системе Сил обороны во время военного положения.

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Источник: Госпогранслужба
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