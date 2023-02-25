Украина расширит и заминирует полосу государственной границы с РФ и Беларусью — закон
Фото: Офис президента
Накануне Верховная Рада внесла изменения в некоторые законодательные акты Украины по защите государственной границы.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Законопроект предусматривает следующие изменения:
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Полоса вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы увеличится до 2 км в ширину. Эта территория будет заминирована.
Также законом будет урегулировано привлечение Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Нацполиции к охране государственной границы.
Кроме того, определено место пограничников в общей системе Сил обороны во время военного положения.