Президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу і далі посилювати санкційний тиск на Росію, зокрема запровадити обмеження проти корпорації Росатом.

Про це глава держави написав у своєму Twitter-акаунті, коментуючи 10-й санкційний пакет Євросоюзу проти РФ.

Зеленський закликав у наступних пакетах запровадити санкції проти російської атомної промисловості та банків.

The 10th ???????? sanctions package targets russian military industry, propaganda & financial system. The pressure on russian aggressor must increase: we expect decisive steps against Rosatom & russian nuclear industry, more pressure on military & banking.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2023