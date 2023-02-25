Лютий, 25 в 14:53

Президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу і далі посилювати санкційний тиск на Росію, зокрема запровадити обмеження проти корпорації Росатом.

Про це глава держави написав у своєму Twitter-акаунті, коментуючи 10-й санкційний пакет Євросоюзу проти РФ.

Зеленський закликав у наступних пакетах запровадити санкції проти російської атомної промисловості та банків.

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– 10-й пакет санкцій Євросоюзу спрямований проти російської військової промисловості, пропаганди й фінансової системи. Тиск на російського агресора має посилюватися: очікуємо рішучих кроків проти Росатома та атомної промисловості РФ, збільшення тиску на військових і банки, – наголосив президент.

The 10th ???????? sanctions package targets russian military industry, propaganda & financial system. The pressure on russian aggressor must increase: we expect decisive steps against Rosatom & russian nuclear industry, more pressure on military & banking. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2023

Що увійшло до нового пакету санкцій ЄС

До десятого пакету санкцій Євросоюзу проти РФ увійшли обмеження проти 121 фізичної та юридичної особи.

ЄС наклав додаткові заборони на експорт до Росії критично важливих технологій і промислових товарів, таких як електроніка, спеціалізовані транспортні засоби, деталі машин, запасні частини для вантажівок і реактивних двигунів, а також товари для будівельного сектора, які можуть бути спрямовані російським військовим.

Під обмеження потрапили товари подвійного призначення, електронні компоненти, що використовуються в системах озброєнь РФ (безпілотники, ракети, гелікоптери), а також рідкоземельні елементи, електронні інтегральні схеми та тепловізори військового призначення.

До санкційного списку потрапили ще 96 організацій, пов’язаних із військово-промисловим комплексом Росії (йдеться, наприклад, про організації, пов’язані з ПВК Вагнера).

Список включає сім іранських компаній-виробників військових безпілотників, які армія РФ використовує для атак на цивільну інфраструктуру України.

Додаткові обмеження накладаються на імпорт товарів, які приносять значний дохід РФ (такі як асфальт і синтетичний каучук).

Ще три російські банки потрапили до списку суб’єктів, на які поширюється заморожування активів та заборона надавати економічні ресурси.

Ініційовано процес призупинення ліцензій на мовлення ще двох пропагандистських ЗМІ: RT Arabic та Sputnik Arabic.

Для громадян РФ обмежили можливість обіймати будь-які посади в керівних органах компаній критичної інфраструктури країн-членів ЄС.

Росіянам заборонили бронювати потужності для зберігання газу в Євросоюзі (за винятком LNG).

Санкційний пакет накладає нові зобов’язання щодо звітності про активи російського Центробанку.

Як відомо, Україна наполягала на включенні до десятого пакету санкцій ЄС обмежень проти атомної галузі РФ, проте в серед членів блоку немає консенсусу в цьому питанні.