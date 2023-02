Президент України Володимир Зеленський вважає, що настав час для початку переговорів щодо вступу України до Євросоюзу вже цього року.

Про це глава держави написав у Twitter.

За його словами, Україна завжди була й буде Європою. І саме Україна об’єднала ЄС, як ніколи раніше.

Президент заявив, що саме Збройні сили України захищають європейські цінності для майбутніх поколінь.

It’s Ukraine that has brought the EU together like never before. It’s ???????? that’s defending European values for generations to come. It’s Ukraine where Europe becomes whole, free, and at peace. Together in struggle, together in victory. Long live Europe! Long live freedom! 2/2 pic.twitter.com/0WdcWNkz8P

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2023