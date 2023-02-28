Лютий, 28 в 11:49

Президент України Володимир Зеленський вважає, що настав час для початку переговорів щодо вступу України до Євросоюзу вже цього року.

Про це глава держави написав у Twitter.

За його словами, Україна завжди була й буде Європою. І саме Україна об’єднала ЄС, як ніколи раніше.

Зараз дивляться

– Рік тому, на 5-й день повномасштабної війни, Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу та закріпила за собою статус кандидата. Цього року настав час ухвалити рішення про початок переговорів про членство, – зазначив Володимир Зеленський.

Президент заявив, що саме Збройні сили України захищають європейські цінності для майбутніх поколінь.

– Разом у боротьбі, разом у перемозі. Хай живе Європа! Хай живе свобода! – написав Зеленський.

It’s Ukraine that has brought the EU together like never before. It’s ???????? that’s defending European values for generations to come. It’s Ukraine where Europe becomes whole, free, and at peace. Together in struggle, together in victory. Long live Europe! Long live freedom! 2/2 pic.twitter.com/0WdcWNkz8P — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2023

Раніше опитування соціологічної групи Рейтинг показали, що в Україні фіксуються рекордні показники бажання українців приєднатися до ЄС і НАТО.

Крім того, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час Мюнхенської конференції заявив, що необхідно створити умови, щоб прискорити вступ України до Європейського Союзу.