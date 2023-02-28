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Україна захищає європейські цінності: Зеленський закликає розпочати переговори щодо членства в ЄС

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Україна захищає європейські цінності: Зеленський закликає розпочати переговори щодо членства в ЄС
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський вважає, що настав час для початку переговорів щодо вступу України до Євросоюзу вже цього року.

Про це глава держави написав у Twitter.

За його словами, Україна завжди була й буде Європою. І саме Україна об’єднала ЄС, як ніколи раніше.

Зараз дивляться

– Рік тому, на 5-й день повномасштабної війни, Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу та закріпила за собою статус кандидата. Цього року настав час ухвалити рішення про початок переговорів про членство, – зазначив Володимир Зеленський.

Президент заявив, що саме Збройні сили України захищають європейські цінності для майбутніх поколінь.

– Разом у боротьбі, разом у перемозі. Хай живе Європа! Хай живе свобода! – написав Зеленський.

Раніше опитування соціологічної групи Рейтинг показали, що в Україні фіксуються рекордні показники бажання українців приєднатися до ЄС і НАТО.

Крім того, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час Мюнхенської конференції заявив, що необхідно створити умови, щоб прискорити вступ України до Європейського Союзу.

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