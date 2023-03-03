Дмитро Кулеба обговорив з Ентоні Блінкеном створення спецтрибуналу для Росії

Березень, 03 в 13:26

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном подальші кроки щодо створення спеціального трибуналу для Росії.

Про це він написав у своєму Twitter.

– Я розмовляв з Ентоні Блінкеном, який повідомив мені про свої дискусії на G20, – написав Кулеба.

Міністр зазначив, що детально розповів про подальші кроки щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

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– Наша наступна велика справа – забезпечити відповідальність керівництва Росії. Скоординовані зусилля є ключовими, – зауважив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн G20 не змогли дійти згоди щодо підсумкової декларації на зустрічі в Індії 2 березня, через розбіжності думок щодо війни в Україні.