Глави МЗС країн G20 не змогли погодити спільну заяву щодо війни в Україні

Березень, 02 в 16:19

Міністри закордонних справ країн G20, не змогли дійти згоди щодо підсумкової декларації на зустрічі в Індії 2 березня, через розбіжності думок щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Tagesschau.

Головуюча на зустрічі Індія, опублікувала власний підсумок дискусій.

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– Більшість держав знову найрішучішим чином засудили російську агресивну війну і зажадали безумовного виведення військ з території України. Міністри закордонних справ Росії й Китаю Сергій Лавров і Цінь Ган не погодилися з двома відповідними пунктами, – йдеться у повідомленні.

Наприкінці зустрічі міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар заявив журналістам, що спільної підсумкової декларації не було ухвалено з огляду на “дуже поляризовані погляди деяких країн”.

Джайшанкар зауважив, що Індія доклала великих зусиль для пошуку компромісу.

Міністри досягли згоди з багатьох питань, включаючи необхідність реформ, багатосторонність, продовольчу безпеку, глобальну охорону здоров’я та зміну клімату, – сказав міністр закордонних справ Індії.

Нагадаємо, низка лідерів країн G20 рішуче засуджують невиправдану, незаконну і неспровоковану агресивну війну проти України.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв кинути виклик президенту Росії Володимиру Путіну на саміті G20.