Це як один пістолет на три кулемети: Ігнат порівняв українську авіацію з російською

Березень, 01 в 10:37

Українська військова авіація значно поступається російській.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Простими словами, наш МіГ-29 проти російського літака Су-30, який модернізований від Су-27, – це теж саме, що ви сидітимете в окопі з пістолетом Макарова, а вони – з автоматом або з кулеметом у 200 метрах, – сказав він.

Ігнат зауважив, що кількість озброєння та наявні технології відіграють ключову роль у забезпеченні контролю над повітряним простором.

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– Саме тому нам потрібні літаки, такі як F-16, які пройшли етапи глибокої модернізації, які можуть на рівні протистояти ворогові в повітрі та завдавати високоточних далекобійних ударів, – наголосив речник.

Ігнат пояснив, що радянська техніка не здатна вирішувати такі завдання.

– Пілоти роблять все можливе, видавлюють із цієї техніки, що можна. Але нам потрібні нові літаки, – сказав Ігнат.

Нагадаємо, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук обговорив зі своїм колегою командувачем Повітряних сил США в Європі та Африці Джеймсом Гекером можливість надання Україні сучасних винищувачів F-16.

Тим часом прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова взяти на себе навчання українських пілотів на винищувачах F-16.