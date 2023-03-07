Удар по А-50 — антитеррористический акт белорусских партизан: Подоляк ответил на бред Лукашенко

Март, 07 в 16:20

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, который заявил о якобы причастности “украинского диверсанта” к подрыву самолета А-50 в Мачулищах, определиться с терминами, поскольку его совершили белорусские партизаны.

Он также напомнил диктатору, что именно из Беларуси российские войска запускают ракеты по Украине — и это настоящий теракт против мирного населения.

— Нужно определиться с дефинициями. Теракт — это когда с территории Беларуси запускают ракеты по украинским городам. Диверсии — когда с белорусской границы заходят ДРГ. Удар по самолету-корректировщику А-50 — антитеррористический акт, совершенный, кстати, местными партизанами, — написал он в Twitter.

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