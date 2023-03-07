Удар по А-50 — антитеррористический акт белорусских партизан: Подоляк ответил на бред Лукашенко
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, который заявил о якобы причастности “украинского диверсанта” к подрыву самолета А-50 в Мачулищах, определиться с терминами, поскольку его совершили белорусские партизаны.
Он также напомнил диктатору, что именно из Беларуси российские войска запускают ракеты по Украине — и это настоящий теракт против мирного населения.
— Нужно определиться с дефинициями. Теракт — это когда с территории Беларуси запускают ракеты по украинским городам. Диверсии — когда с белорусской границы заходят ДРГ. Удар по самолету-корректировщику А-50 — антитеррористический акт, совершенный, кстати, местными партизанами, — написал он в Twitter.
Потрібно визначитися з дефініціями. Теракт – це коли з території Білорусі запускають ракети по ???????? містах. Диверсії – коли з білоруського кордону заходять ДРГ. Удар по літаку-корегувальнику А-50 – антитерористичний акт, здійснений, до речі, місцевими партизанами.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2023