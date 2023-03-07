Удар по А-50 – антитерористичний акт білоруських партизанів: Подоляк відповів на маячню Лукашенка

Березень, 07 в 16:20

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк порадив самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку, який заявив про нібито причетність “українського диверсанта” до підриву літака А-50 у Мачулищах, визначитися з термінами, адже його вчинили білоруські партизани.

Він також нагадав диктатору, що саме з Білорусі російські війська запускають ракети по Україні – і це справжній теракт проти мирного населення.

– Потрібно визначитися з дефініціями. Теракт – це коли з території Білорусі запускають ракети по українських містах. Диверсії – коли з білоруського кордону заходять ДРГ. Удар по літаку-корегувальнику А-50 – антитерористичний акт, здійснений, до речі, місцевими партизанами, – написав він у Twitter.

Потрібно визначитися з дефініціями. Теракт – це коли з території Білорусі запускають ракети по ???????? містах. Диверсії – коли з білоруського кордону заходять ДРГ. Удар по літаку-корегувальнику А-50 – антитерористичний акт, здійснений, до речі, місцевими партизанами. Зараз дивляться — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2023

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко визнав факт підриву російського літака А-50 на аеродромі в Мачулищах 26 лютого, але звинуватив у ньому СБУ та ЦРУ.

За його словами, нібито вони разом підготували “терориста”-айтівця, який атакував літак за допомогою маленького безпілотника, тому його не виявили системи стеження.

Лукашенко також заявив, що “диверсійну спецоперацію” нібито санкціонував президент України Володимир Зеленський.

Водночас відповідальність за диверсію взяла за себе опозиційна білоруська організація BYPOL.