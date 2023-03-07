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Лукашенко признал диверсию с самолетом-разведчиком в Мачулищах и заявил, что “вызов брошен”

Марта Бондаренко, редактор ленты
Олександр Лукашенко
Фото: Depositphotos

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что диверсию на аэродроме в Мачулищах якобы спланировали СБУ и ЦРУ.

Об этом сообщает Белта.

По словам белорусского диктатора, якобы украинская и американская спецслужбы разработали эту спецоперацию и подготовили так называемого террориста.

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А террористом, как сообщил Лукашенко, является россиянин, который имеет и российский, и украинский паспорта.

— Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014 году. Айтишник или хорошо разбирается в IT-технологиях. Готовился для осуществления террористических актов, — рассказал Лукашенко.

По его словам, диверсанты выбрали маленький беспилотник, иначе системы слежения большой дрон бы выявили.

— Этот маленький беспилотник продается в наших магазинах. Китайского производства. Мы установили, что он изначально был продан в США, а потом вернулся в Украину, — заявил Лукашенко.

По его словам, якобы в Украине были обученные люди, управлявшие двумя беспилотниками.

— Был осуществлен данный теракт. К счастью, самолет не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме, как говорят, царапин и одной пробоины, которые военному самолету не мешают выполнять его обязанности. Мы вам показывали, — рассказал Лукашенко.

При этом самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что несмотря на якобы незначительные повреждения, россияне забрали самолет на обслуживание. А Беларусь в свою очередь попросила прислать другой самолет.

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А еще Лукашенко заявил, что диверсионную спецоперацию якобы санкционировал президент Владимир Зеленский.

— Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент, — заявил белорусский диктатор.

А еще он обозвал Владимира Зеленского “гнидой” из-за этой диверсии.

По словам Александра Лукашенко, Зеленский “бегает” вокруг Беларуси и просит заключить пакт о ненападении под покровительством ООН.

— Я говорил, что мы не собираемся нападать… Вы слышали мои все эти заявления. И в это время (диверсия в Мачулищах, — Ред.)… Что ж, вызов брошен, — заявил Александр Лукашенко.

Напомним, что 26 февраля на аэродроме Мачулищи в Беларуси неподалеку от Минска прогремели взрывы.

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Расследователи проекта Беларускі Гаюн со ссылкой на источники сообщил, что два дрона атаковали российский самолет А-50. Также сообщалось, что силовикам удалось найти сумку с пультами управления от беспилотников.

Ответственность за диверсию за себя взяла оппозиционная белорусская организация BYPOL. В результате взрывов повреждены передняя и задняя части самолета, в частности, авионика и радиолокационная антенна.

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Самолет А-50 Россия использовала для радиолокационной разведки территории Украины, наведения ракет на цели, обнаружения украинских систем ПВО.

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