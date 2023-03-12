Дмитрий Кулеба призвал правительство Германии ускорить поставки боеприпасов в Украину

Март, 12 в 13:23

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что правительство Германии замедляет поставки боеприпасов для Украины и призвал Берлин ускорить решение вопроса.

Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Глава МИД Украины отметил, что немецкие оборонные компании готовы поставлять боеприпасы украинским военным, но пока возникла задержка на уровне правительства.

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– Я думаю, что Германия действительно могла бы больше помочь боеприпасами. С артиллерийскими боеприпасами. Мы встречались с представителями из немецкой оружейной промышленности, и они в моем присутствии требовали от немецкого правительства одного – подписанных контрактов. Итак, проблема в правительстве, — отметил он.

Также Кулеба заявил, что не ожидает поставки истребителей F-16 в ближайшее время и отметил, что причина заключается в сложности поставки с логистической и технической точки зрения.