Березень, 14 в 16:05

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай йде зі своєї посади та може стати послом у Казахстані.

Про це інформує видання LB.ua з посиланням на власні джерела.

Журналісти стверджують, що Гайдай може оголосити про рішення піти у відставку вже завтра, 15 березня.

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Такий крок може бути пов’язаний із призначенням його на посаду посла України в Казахстані. Ця країна начебто повинна надати агреман на призначення нового посла після проведення позачергових виборів до парламенту, які відбудуться 19 березня.

Видання також повідомляє, на посаду нового очільника Луганської ОВА Офіс президента України зараз розглядає кілька кандидатур серед військових.

Інформацію про можливе звільнення Гайдая оприлюднив і народний депутат Олексій Гончаренко.

– Щодо Сергія Гайдая – інформацію можу підтвердити. Його дійсно розглядають на посаду посла в Казахстані, – написав Гончаренко в Telegram-каналі.

Сам Сергій Гайдай свою можливу відставку поки що не коментував.

Чутки про його призначення послом України в Казахстані з’являлися ще на початку 2023 року. Тоді Гайдай ці повідомлення не підтвердив, однак зазначив, що може погодитися на посаду посла, якщо отримає таку пропозицію.

– Якщо запропонують і президент скаже. Зараз йде війна. Я як офіцер команди президента не буду сперечатися – я виконаю те, що мені доручено. Поки що ніяких документів немає. Я працюю до останнього дня і буду працювати, поки президент або щось не запропонує, або, можливо, кудись переведуть, – наголошував тоді Гайдай.

Сергій Гайдай став головою Луганської ОВА 25 жовтня 2019 року. До цього він обіймав посаду голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Попереднього посла України в Казахстані Петра Врублевського президент Володимир Зеленський звільнив у жовтні минулого року. Ймовірною причиною могло стати інтерв’ю посла місцевому блогеру щодо війни в Україні. Через ці висловлювання Міністерство закордонних справ Казахстану висловлювало протест Врублевському.

Фото: Facebook-сторінка Сергія Гайдая