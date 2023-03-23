Угорщина продовжує обнуляти свою репутацію: Подоляк про заяву Будапешту щодо арешту Путіна

Березень, 23 в 20:31

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву чиновника з кабінету угорського прем’єра Віктора Орбана, що Будапешт не буде арештовувати Путіна на своїй території, попри ордер МКС.

В ефірі телемарафону Єдині новини Подоляк сказав, що це питання того, чи хоче влада Угорщини дотримуватися Римського статуту.

— Світ це ж не якась абстракція і міждержавні відносини – це не абстракція. Або ти підписуєш документи (Міжнародне право, Римський статут) для того, щоб виконувати взяті на себе зобов’язання. Або ти поводиш себе як людина, яка не дотримується свого слова. Тобто Угорщина продовжує обнуляти свою репутацію. А після цього вона певне буде мати інші труднощі спілкування в Європейському Союзі. Йдеться про кредити, гроші, ринки збуту, – сказав він.

Подоляк додав, що країни, які досі зберігали нейтралітет, після ордеру Путіна на арешт мають для себе обрати: вони на боці міжнародного порядку чи на боці злочину.

Зараз дивляться

Міністр кабінету міністрів Угорщини Гергель Гуляш заявив, що міжнародний ордер на арешт Путіна за воєнні злочини, скоєні в Україні, не має обов’язкової сили для Будапешту.

Він сказав, що попри підписання та ратифікації Римського статуту Угорщиною, цей договір не було вбудовано в угорську правову систему й арешт суперечив би конституції країни.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у воєнних злочинах у вигляді незаконних депортації та переміщення населення, зокрема дітей, з окупованої території України.