Україна не може собі дозволити програти битву за Бахмут: Зеленський в інтерв’ю AP

Березень, 29 в 9:34

Якщо Україна не виграє битву за Бахмут, РФ може почати нарощувати міжнародну підтримку угоди, яка вимагатиме від Києва неприйнятних компромісів.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю AP пояснив важливість утримання цього ключового міста на сході країни.

– Якщо Бахмут впаде, Володимир Путін “продасть цю перемогу Заходу, своєму суспільству, Китаю, Ірану”…Якщо він відчує кров – відчує, що ми слабкі – він буде тиснути, тиснути, тиснути, – наголосив глава держави.

За його словами, втрата будь-де на цьому етапі війни може поставити під загрозу імпульс України, який вона так важко виборювала.

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– Ми не можемо втрачати кроки, тому що війна – це пиріг, який складається зі шматочків перемог. Маленькі перемоги, маленькі кроки, – наголосив він.

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Зокрема, в епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їхні околиці. За останню добу Сили оборони України відбили 57 атак противника на зазначених напрямках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 399-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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