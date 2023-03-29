Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Украину: что ответили в Китае

Март, 29 в 14:32

Владимир Зеленский пригласил лидера Китая Си Цзиньпина посетить Украину, поскольку они не контактировали с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом глава государства заявил в интервью агентству Associated Press.

— Мы готовы увидеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но в течение всего этого года, более одного года, у нас не было контактов, — подчеркнул Зеленский.

В МИД Китая, отвечая на вопрос, примет ли Си приглашение Зеленского и было ли оно официально направлено, заявили, что не имеют никакой информации по этому поводу.

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— Китай поддерживает общение со всеми заинтересованными сторонами, включая Украину. Относительно конкретных деталей, я не имею информации, которую я могла бы предоставить, — сказала спикер МИД Мао Нин.

Президент Украины Владимир Зеленский еще 24 февраля заявил, что хочет встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином. Тогда в Пекине также уклонились от прямого ответа.