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Факти / Україна

Зеленський заявив, що хоче зустрітись з лідером Китаю Сі Цзіньпіном

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Зеленський заявив, що хоче зустрітись з лідером Китаю Сі Цзіньпіном

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче зустрітись з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це він сказав під час пресконференції з представниками ЗМІ 24 лютого.

– Я планую зустрітися із Сі Цзіньпіном. Вважаю, це піде на користь нашим державам та безпеці у світі, – заявив президент, відповідаючи на запитання про те, як Україна планує схиляти Китай на свій бік.

За словами Зеленського, “у нас з Китаєм великий товарообіг, тому ми зацікавлені в тому, щоб зберегти економічні відносини”.

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– Наскільки мені відомо, Китай поважає територіальну цілісність. А значить, повинен зробити все, щоб Російська Федерація вийшла з нашої території, бо в цьому і є повага сувернітету і територіальної цілісності, – зазначив президент.

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