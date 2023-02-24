Лютий, 24 в 19:35

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче зустрітись з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це він сказав під час пресконференції з представниками ЗМІ 24 лютого.

– Я планую зустрітися із Сі Цзіньпіном. Вважаю, це піде на користь нашим державам та безпеці у світі, – заявив президент, відповідаючи на запитання про те, як Україна планує схиляти Китай на свій бік.

За словами Зеленського, “у нас з Китаєм великий товарообіг, тому ми зацікавлені в тому, щоб зберегти економічні відносини”.

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