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Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У МЗС назвали два актуальні шляхи деокупації Кримського півострова

Еміне Джапарова

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявила, що для України є два шляхи деокупації Криму – це військовий і дипломатичний.

Про це Джапарова розповіла в інтерв’ю Укрінформу.

За її словами, дуже важливе визнання світом того, що Крим – інтегральна та невід’ємна частина України.

Передумовою у питанні звільнення Криму є робота Кримської платформи. Заяви та сигнали, які виголошують країни-партнери, такі: долю Криму, шлях його повернення має визначати сама Україна.

– Тому мені здається, що на сьогодні у нас обидва шляхи – і військовий, і дипломатичний. І вони обидва є актуальними. Наприклад, Хорватія, коли була війна у 1990-х роках, дві третини своєї території повернула військовим шляхом, одну третину – дипломатичним, – заявила Еміне Джапарова.

Також заступниця міністра закордонних справ категорично проти того, щоб відкласти кримське питання “на потім”, як пропонують деякі країни.

– Україна відхиляє і категорично не погоджується з такими думками, – наголосила Еміне Джапарова.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Крим треба звільнити від Росії – тоді буде безпека і свобода судноплавства в Чорному та Азовському морях.

Своєю чергою секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов представив 12 кроків деокупації Криму.

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Джерело: Укрінформ
Анексія Криму, Крим, МЗС
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