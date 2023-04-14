У МЗС назвали два актуальні шляхи деокупації Кримського півострова
Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявила, що для України є два шляхи деокупації Криму – це військовий і дипломатичний.
Про це Джапарова розповіла в інтерв’ю Укрінформу.
За її словами, дуже важливе визнання світом того, що Крим – інтегральна та невід’ємна частина України.
Передумовою у питанні звільнення Криму є робота Кримської платформи. Заяви та сигнали, які виголошують країни-партнери, такі: долю Криму, шлях його повернення має визначати сама Україна.
– Тому мені здається, що на сьогодні у нас обидва шляхи – і військовий, і дипломатичний. І вони обидва є актуальними. Наприклад, Хорватія, коли була війна у 1990-х роках, дві третини своєї території повернула військовим шляхом, одну третину – дипломатичним, – заявила Еміне Джапарова.
Також заступниця міністра закордонних справ категорично проти того, щоб відкласти кримське питання “на потім”, як пропонують деякі країни.
– Україна відхиляє і категорично не погоджується з такими думками, – наголосила Еміне Джапарова.
Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Крим треба звільнити від Росії – тоді буде безпека і свобода судноплавства в Чорному та Азовському морях.
Своєю чергою секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов представив 12 кроків деокупації Криму.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко