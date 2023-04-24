Організація Північноатлантичного договору (НАТО) має ухвалити амбітні рішення щодо майбутнього приєднання України до військового блоку.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з прем’єркою Естонії Каєю Каллас у понеділок, 24 квітня.

Він уточнив, що під час зустрічі з Каллас обговорювалися очікування від саміту НАТО, який відбудеться в столиці Литви – Вільнюсі протягом 11-12 липня.

– Зараз саме час, коли Альянс потребує амбітних рішень. Надійна безпека в Європі може ґрунтуватися лише на повній визначеності у відносинах на східному фланзі НАТО, передовсім у відносинах між Україною і НАТО, – наголосив Зеленський.

Президент додав, що членам блоку необхідно ухвалити “позитивне політичне рішення” щодо приєднання України.

Зеленський також подякував Естонії за підтримку вступу нашої держави до НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запросив Володимира Зеленського взяти участь у вільнюському саміті. На цьому заході країни – члени блоку обговорюватимуть членство України та гарантії безпеки для неї.

Раніше Столтенберг заявляв, що після війни Україна стане членом НАТО, проте це довгострокова перспектива.

10 квітня Верховна Рада звернулася до країн – членів Організації Північноатлантичного договору із закликом виконати рішення Бухарестського саміту 2008 року щодо членства України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.