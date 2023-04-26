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Политика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Итальянское SACE готово выделить €1 млрд для восстановления Украины – Шмыгаль

Денис Шмигаль

Экспортно-кредитное агентство Италии SACE готово возобновлять работу с Украиной, что является очень важным сигналом для итальянского бизнеса.

Такое заявление на двустороннем брифинге в Риме сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

– В дополнение к линии €500 млн агентство готово, по нашим данным, выделить еще €1 млрд, чтобы поддержать торгово-финансовые операции, в частности в сфере здравоохранения и инфраструктуры, – сказал он.

Глава украинского правительства отметил, что итальянское финансовое учреждение развития SIMEST поддержит инвестиции итальянских компаний в восстановление Украины через инструменты экспортных кредитов, льготное кредитование и прямые инвестиции.

Напомним, 26 апреля в Риме проходит двусторонняя конференция по восстановлению Украины. В мероприятии принимают участие топ-дипломаты из обеих стран.

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Италия, Денис Шмыгаль, конференція, Російська агресія, Україна, Україна-Італія
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