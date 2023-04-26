Итальянское SACE готово выделить €1 млрд для восстановления Украины – Шмыгаль

Экспортно-кредитное агентство Италии SACE готово возобновлять работу с Украиной, что является очень важным сигналом для итальянского бизнеса.

Такое заявление на двустороннем брифинге в Риме сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

– В дополнение к линии €500 млн агентство готово, по нашим данным, выделить еще €1 млрд, чтобы поддержать торгово-финансовые операции, в частности в сфере здравоохранения и инфраструктуры, – сказал он.

Глава украинского правительства отметил, что итальянское финансовое учреждение развития SIMEST поддержит инвестиции итальянских компаний в восстановление Украины через инструменты экспортных кредитов, льготное кредитование и прямые инвестиции.

Spoke today in Rome with @GiorgiaMeloni about ????????’s recovery and comprehensive support on the road to our victory. We look forward to the participation of the Italian business community in the reconstruction projects. We appreciate ????????’s strong support. pic.twitter.com/TppAEgAAeE — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 26, 2023

Напомним, 26 апреля в Риме проходит двусторонняя конференция по восстановлению Украины. В мероприятии принимают участие топ-дипломаты из обеих стран.

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