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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Такая война не решится за сутки-двое или одним контрнаступлением — Подоляк

Такая война не решится за сутки-двое или одним контрнаступлением — Подоляк
Фото: Офис президента

Контрнаступление предусматривает комплекс мероприятий, которые так или иначе будут растянуты во времени, поэтому бессмысленно ожидать, что одна операция продолжительностью 24-48 поставит точку в войне.

Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью NV прокомментировал публикации западных СМИ, где будущее контрнаступление Вооруженных сил Украины называют решающей битвой в войне с РФ.

— Это классические элементы информационной эры, когда хочется дать какой-то сенсационный заголовок, во-первых. Когда хочется сказать, что мы в прямом эфире увидим одну операцию, которая будет 24 часа идти и уже будет решена судьба Европы… При этом люди, которые об этом говорят, даже не задумываются о том, что война такой интенсивности не может решиться за 24-48 часов или одним контрнаступлением, — объяснил он.

Поэтому Подоляк советует спокойно относиться к таким заявлениям, поскольку нет смысла говорить о контрнаступлении с точки зрения войны, но “с точки зрения политических последствий того или иного действия на этом этапе войны — безусловно, надо”.

— Третья составляющая. Я думаю, что превентивно никто не скажет, когда, где и как это контрнаступление будет происходить. Будет ли это одна какая-то операция, или это будут десятки различных операций, тоже никто не будет комментировать, — добавил он.

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Источник: Новое время
Война в Украине, ВСУ, Михаил Подоляк, Офис президента, Російська агресія
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