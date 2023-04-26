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Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Така війна не вирішиться за добу-дві чи одним контрнаступом – Подоляк

Така війна не вирішиться за добу-дві чи одним контрнаступом – Подоляк
Фото: Офіс президента

Контрнаступ передбачає комплекс заходів, які так чи інакше будуть розтягнуті у часі, тому безглуздо очікувати, що одна операція тривалістю 24-48 поставить крапку у війні.

Так радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю NV прокоментував публікації західних ЗМІ, де майбутній контрнаступ Збройних сил України називають вирішальною битвою у війні з РФ.

– Це класичні елементи інформаційної ери, коли хочеться дати якийсь сенсаційний заголовок, по-перше. Коли хочеться сказати, що ми в прямому ефірі побачимо одну операцію, яка буде 24 години йти і вже буде вирішена доля Європи… При тому люди, які про це говорять, навіть не задумуються про те, що війна такої інтенсивності не може вирішитись за 24-48 годин чи одним контрнаступом, – пояснив він.

Тому Подоляк радить спокійно ставитися до таких заяв, оскільки немає сенсу говорити про контрнаступ з точки зору війни, але “з точки зору політичних наслідків тієї чи іншої дії на цьому етапі війни – безумовно, треба”.

– Третя складова. Я думаю, що превентивно ніхто не скаже, коли, де і як цей контрнаступ буде відбуватися. Чи це буде одна якась операція, чи це будуть десятки різних операцій, теж ніхто не буде коментувати, – додав він.

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Джерело: Новое время
Війна в Україні, ЗСУ, Михайло Подоляк, Офіс президента, Російська агресія
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