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Политика
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Для нас всех Путин террорист. С ним нельзя говорить – Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

С российским диктатором Владимиром Путиным сегодня нельзя говорить. Он солгал всему миру, что не планирует развязывать войну против Украины.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам.

— С президентом Путиным сегодня нельзя говорить. Для нас всех он террорист. После того, как он сказал всему миру, что “не собирается захватывать территории”, “никогда не будет полномасштабной войны”, “нельзя развязать полномасштабную войну в XXI веке на Европейском континенте”, — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что когда, как Россия ракетами убивает мирных людей в Украине, наносит удары по гражданской инфраструктуре, Путин придумает какое-то якобы “СВО” для оправдания своих преступных действий.

По словам президента, оправдания Путину уже нет: сегодня он террорист. О чем говорить? Террорист, который не держит слова.

Вспомнив о депортации украинских детей, Зеленский напомнил, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за это преступление.

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Для нас всех Путин террорист. С ним нельзя говорить – Зеленский

Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин, тероризм
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