Із російським диктатором Володимиром Путіним сьогодні не можна говорити. Він збрехав усьому світу, що не планує розв’язувати війну проти України.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам.

– З президентом Путіним сьогодні не можна говорити. Для нас усіх він терорист. Після того, як він сказав усьому світу, що “не збирається захоплювати території”, “ніколи не буде повномасштабної війни”, “не можна розв’язати повномасштабну війну у XXI столітті на Європейському континенті”, – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що коли Росія ракетами вбиває мирних людей в Україні, завдає ударів по цивільній інфраструктурі, Путін придумує якесь нібито “СВО” для виправдовування своїх злочинних дій.

За словами президента, виправдання Путіну вже немає: на сьогодні він терорист. Про що говорити? Терорист, який не тримає слова.

Згадавши про депортацію українських дітей, Зеленський нагадав, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за цей злочин.

Джерело : Офіс президента

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