Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на складах Вооруженных сил Украины уже есть достаточно летней военной формы украинского производства.

Об этом Алексей Резников рассказал агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, формы хватит даже для того, чтобы одеть новые подразделения резерва.

— На сегодня у меня на складах уже лежит достаточное количество летней формы, что позволяет одеть и новые подразделения резерва. Я в свое время дал публичное обещание о том, что я буду максимально размещать заказы у украинской швеи. Это обязательство, которое я дал премьер-министру, первому вице-премьер-министру в частности, а самое главное — украинской швее на нескольких встречах с ними. Я сказал, что 100% заказов я буду размещать у них. И мы это сделали, — подчеркнул Резников.

Глава Минобороны подчеркнул, что абсолютно всю форму сшили украинские производители.

— Украинская швея шьет, контракты заключены. Как только войска дадут команду перехода на летнюю форму — на складах она есть, — заявил Резников.

Ранее на совместном совещании Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ рассказали, что сейчас продолжаются тестирования новых образцов женской формы.

Решено изготовить партию униформы для передачи в подразделения — испытания завершатся до конца мая.

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