Новая форма для женщин-военных: в мае завершится следующий этап тестирования

Март, 29 в 11:37

Отечественные производители после завершения первого этапа тестирования новых образцов женской формы предложили варианты конструктивных изменений в действующей модели костюма летнего полевого с учетом особенностей анатомии женской фигуры и показали четыре новых образца летней униформы на совместном совещании Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

По его результатам решено, что они изготовят новую партию для передачи в подразделения, испытания завершатся до конца мая.

Сейчас женщины-военные продолжают тестировать белье, предоставленное общественными организациями Forma two и Смелая Украина. Если оно получит положительные отзывы, Управление матобеспечения до мая разработает соответствующую техническую спецификацию МОУ.

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— Кроме удобной формы, мы также продолжаем работу по обеспечению наших защитниц бронежилетами с учетом антропологических особенностей. Экспериментальный образец бронежилета для женщин уже разработан, проведен ряд рабочих встреч с представителями потенциальных производителей, которые способны изготавливать бронежилет для защитниц, — заявил министр обороны Алексей Резников.

Украинские женщины, которые служат в армии, с июля 2022 года тестируют образцы унифицированной формы — брюки, кители и тактическое белье.

Сейчас в ВСУ служат 41 тыс. женщин, еще около 19 тыс. — это гражданские работницы, которые обеспечивают потребности армии. Непосредственно в боевых действиях участвует около 5 тыс. женщин.