Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на складах Збройних сил України вже є достатньо літньої військової форми українського виробництва.

Про це Олексій Резніков розповів агентству Інтерфакс-Україна.

За його словами, форми вистачить навіть для того, щоб одягнути нові підрозділи резерву.

– На сьогодні у мене на складах уже лежить достатня кількість літньої форми, що дає змогу одягнути і нові підрозділи резерву. Я свого часу дав публічну обіцянку про те, що я буду максимально розміщувати замовлення в української швачки. Це зобов’язання, яке я дав прем’єр-міністру, першому віцепрем’єр-міністру зокрема, а найголовніше – українській швачці на декількох зустрічах із ними. Я сказав, що 100% замовлень я буду розміщувати у них. І ми це зробили, – наголосив Резніков.

Очільник Міноборони підкреслив, що абсолютно всю форму пошили українські виробники.

– Українська швачка шиє, контракти укладено. Щойно війська дадуть команду переходу на літню форму – на складах вона є, – заявив Резніков.

Раніше на спільній нараді Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ розповіли, що зараз тривають тестування нових зразків жіночої форми.

Вирішено виготовити партію однострою для передання в підрозділи – випробування завершаться до кінця травня.

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