Суд арештував корпоративні права компанії, яка видобуває газ і нафту з держнадр

Український суд знову заарештував корпоративні права підприємства, яке незаконно видобувало газ та нафту з державних надр Сахалінського нафто-газового родовища.

За даними Державного бюро розслідувань, у квітні суд арештував корпоративні права чотирьох підприємств:

ПрАТ Укрнафтобуріння;

ТОВ Сахалінське;

ТОВ Сіріус-1;

ТОВ Іст Юроуп Петролеум.

Права підприємств передали в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів. Але 3 травня районний суд Києва скасував раніше ухвалене ним рішення про арешт корпоративних прав ПрАТ Укрнафтобуріння за клопотанням адвоката компанії.

Вже наступного дня, 4 травня, Печерський районний суд Києва повторно арештував та передав в управління АРМА вищезазначене підприємство.

Джерело : ДБР

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