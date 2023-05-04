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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Суд арештував корпоративні права компанії, яка видобуває газ і нафту з держнадр

Суд арештував корпоративні права компанії, яка видобуває газ і нафту з держнадр
Фото: Pexels

Український суд знову заарештував корпоративні права підприємства, яке незаконно видобувало газ та нафту з державних надр Сахалінського нафто-газового родовища.

За даними Державного бюро розслідувань, у квітні суд арештував корпоративні права чотирьох підприємств:

  • ПрАТ Укрнафтобуріння;
  • ТОВ Сахалінське;
  • ТОВ Сіріус-1;
  • ТОВ Іст Юроуп Петролеум.

Права підприємств передали в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів. Але 3 травня районний суд Києва скасував раніше ухвалене ним рішення про арешт корпоративних прав ПрАТ Укрнафтобуріння за клопотанням адвоката компанії.

Вже наступного дня, 4 травня, Печерський районний суд Києва повторно арештував та передав в управління АРМА вищезазначене підприємство.

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Джерело: ДБР
Газ, ДБР, нафта, Суд
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