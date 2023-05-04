Юля Захарченко, редакторка стрічки
Суд арештував корпоративні права компанії, яка видобуває газ і нафту з держнадр
Український суд знову заарештував корпоративні права підприємства, яке незаконно видобувало газ та нафту з державних надр Сахалінського нафто-газового родовища.
За даними Державного бюро розслідувань, у квітні суд арештував корпоративні права чотирьох підприємств:
- ПрАТ Укрнафтобуріння;
- ТОВ Сахалінське;
- ТОВ Сіріус-1;
- ТОВ Іст Юроуп Петролеум.
Права підприємств передали в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів. Але 3 травня районний суд Києва скасував раніше ухвалене ним рішення про арешт корпоративних прав ПрАТ Укрнафтобуріння за клопотанням адвоката компанії.
Вже наступного дня, 4 травня, Печерський районний суд Києва повторно арештував та передав в управління АРМА вищезазначене підприємство.
Джерело: ДБР
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