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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Останні повітряні атаки та ситуація на фронті: Зеленський провів засідання Ставки

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський 8 травня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорили наслідки останніх повітряних атак з боку РФ та шляхи посилення захисту населення і об’єктів цивільної та критичної інфраструктури.

Також учасники засідання заслухали доповіді командувачів ОСУВ про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ Хортиця, Таврія, Одеса та Північ.

Глава держави обговорив з командувачами ЗСУ, родів військ та оперативних напрямків, а також керівниками Головного управління розвідки Міноборони, Офісу президента та секретарем РНБО стан забезпечення підрозділів Сил оборони озброєнням і боєприпасами, підготовки й комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.

– Окремо було заслухано доповідь про постачання артилерійських боєприпасів і ракет усіх типів для потреб українського війська в поточному році, – уточнили в ОП.

Вночі 8 травня РФ атакувала Київську область дронами-камікадзе Shahed. Усі 35 запущених безпілотників знищено силами нашої протиповітряної оборони.

Увечері 7 травня окупанти атакували Одещину ракетами Х-22.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Дрони, ЗСУ, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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