Останні повітряні атаки та ситуація на фронті: Зеленський провів засідання Ставки
Президент України Володимир Зеленський 8 травня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорили наслідки останніх повітряних атак з боку РФ та шляхи посилення захисту населення і об’єктів цивільної та критичної інфраструктури.
Також учасники засідання заслухали доповіді командувачів ОСУВ про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ Хортиця, Таврія, Одеса та Північ.
Глава держави обговорив з командувачами ЗСУ, родів військ та оперативних напрямків, а також керівниками Головного управління розвідки Міноборони, Офісу президента та секретарем РНБО стан забезпечення підрозділів Сил оборони озброєнням і боєприпасами, підготовки й комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.
– Окремо було заслухано доповідь про постачання артилерійських боєприпасів і ракет усіх типів для потреб українського війська в поточному році, – уточнили в ОП.
Вночі 8 травня РФ атакувала Київську область дронами-камікадзе Shahed. Усі 35 запущених безпілотників знищено силами нашої протиповітряної оборони.
Увечері 7 травня окупанти атакували Одещину ракетами Х-22.
Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.Андрій Почтєв