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Кремлю не удалось показать россиянам хоть какую-то “победу”: Зеленский об атаке 9 мая

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Россия 9 мая нанесла по Украине массированный ракетный удар, поскольку Кремлю надо продемонстрировать своему обществу хоть какую-то “победу” после провала оккупационных войск под Бахмутом, однако это ему также не удалось.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая сегодня находится в Киеве.

— По моему личному мнению, надо РФ, ее военно-политическому руководству продавать что-то своему обществу, потому что побед никаких нет, а прожорливое общество там есть, и мы видим, как они поддерживают те или иные радикальные действия и всегда радуются количеству смертей. Бахмут продать не получилось, потому что не получилось захватить.

Это была их последняя, действительно важная операция до 9 мая. И хотя, к сожалению, уже фактически не существует самого города (все разрушено абсолютно), РФ может продавать это как победу. Поэтому перед 9 мая хотели показать, что они снова что-то разрушили. Но сегодня у них не получилось, — подчеркнул глава государства.

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В ночь на 9 мая за две волны обстрела Украины РФ выпустила 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555, 23 из которых уничтожены Силами противовоздушной обороны.

К счастью, никто не пострадал, есть только незначительные повреждения зданий из-за падения обломков сбитых ракет.

9 Травня, Война в Украине, Владимир Зеленский, Ракетные удары России
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