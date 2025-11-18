Генеральний штаб ЗСУ підтвердив успішне застосування тактичних ракетних комплексів ATACMS для завдання точкового удару по військових об’єктах на території Росії.

Ракета ATACMS здатна летіти за квазібалістичною траєкторією, щоб уникнути точного визначення пускової установки ворожими контрбатарейними РЛС.

Що відомо про тактичні ракети ATACMS та які їхні технічні характеристики – дізнавалися Факти ICTV.

Що таке ATACMS

Це оперативно-тактичний ракетний комплекс США виробництва Lockheed Martin з балістичною ракетою.

Тактичні ракети ATACMS (Army Tactical missile System) — це снаряди, що можуть стріляти на дистанцію до 300 км. Загалом є кілька їхніх модифікацій, які відрізняються дальністю та точністю.

Ракета MGM-140A ATACMS Block 1 має касетну бойову частину М39, споряджену суббоєприпасами M74, призначеними для ураження живої сили і легко захищеної матеріальної частини противника.

Кожна ракета має дальність стрільби до 165 км.

Ракета MGM-140B ATACMS Block 1A – модернізована версія, яка має приймач американської супутникової системи навігації NAVSTAR. Касетна бойова частина містить 275 бойових елементів M74. Дальність до 300 км.

MGM-140 NTACMS – корабельна модифікація ракети. Наразі роботи за цією модифікацією припинені.

Ракета MGM-140C (MGM-164A ATACMS Block 2) оснащена касетною бойовою частиною з 13 самонавідними бойовими елементами BAT. Має дальність стрільби до 140 км.

MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary (QRU) / MGM-168A ATACMS Block 4A – має дальність стрільби до 270 км. Ця модифікація оснащена осколково-фугасною бойовою частиною WDU-18 вагою 227 кг.

Для запуску ракети використовують модернізовану пускову установку M270 MLRS (дві ракети) або HIMARS (одна ракета).

HIMARS мобільніший, тому його вогневі можливості менше, ніж у тяжчій гусеничній М270.

Ракети призначені для ураження точкових цілей противника. Це можуть бути командні пункти, пускові установки ракет, об’єкти ППО, вузли зв’язку, склади боєприпасів тощо.

Крім того, ATACMS може працювати в будь-яких погодних умовах та у будь-який час доби.

Можливості ATACMS

Ракети ATACMS можуть вражати цілі противника на усіх окупованих територіях – у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській областях. Крім того, дальність ракети покриває Крим та Керченський міст.

ATACMS має змогу навіть влучати у цілі на території РФ та Білорусі.

США наприкінці квітня 2024 року надали Україні ракети великої дальності ATACMS для використання в боротьбі з російськими загарбниками. Наші Сили оборони їх уже успішно застосовували, зокрема для ураження ворожих об’єктів у тимчасово окупованому Криму.

Втім, лише 17 листопада 2024 року західні медіа почали писати про те, що адміністрація президента США дозволила Україні використовувати ATACMS для ударів вглиб російської території, що ставить під загрозу російську логістику, склади тощо.

Україна з нетерпінням чекала на ці тактичні ракети, які суттєво розширюють можливості українських військ на полі бою та дають змогу уражати російські склади, командні пункти та аеродроми глибше, ніж ЗСУ мали радіус ураження до цього.

Технічні характеристики

Довжина – 3,96 м (ATACMS MGM-140A та MGM-140B); 4,00 м (MGM-164B та MGM-168A).

(ATACMS MGM-140A та MGM-140B); (MGM-164B та MGM-168A). Діаметр – 0,61 м.

Розмах крил – 1,4 м.

Маса: 1 670 кг – ATACMS MGM-140A; 1 320 кг – MGM-140B.

– ATACMS MGM-140A; – MGM-140B. Тип – касетна.

Дальність стрільби: 165 км – ATACMS MGM-140A; 300 км – MGM-140B; 140 км – MGM-164A; 270 км – MGM-168A.

Які ATACMS потрібні для України

Як заявив у коментарі Фактам ICTV військовий аналітик і полковник запасу ЗСУ Петро Черник, для України важливими в постачанні ATACMS є не стільки модифікації ракети, скільки те, якою буде дальність ураження у цього озброєння.

– 95% – це війна артилерії. Усе, що росіяни завозять у зону окупації, в основному це залізниця. Один 50-тонний вагон бере на борт десь у межах до 500 снарядів 152 мм або до 300 снарядів до БМ 21 Град, це їхня наймасовіша реакційна система залпового вагона. Ми розуміємо, що якщо йде один поїзд, то він не тягне один вагон, він тягне кілька десятків вагонів. Якщо не помиляюся, штатна норма 34, – каже він.

Таким чином, коли такі логістичні постачання ворог здійснює в умовний Бердянськ, то Україна не має чим його вразити. І вже звідти Росія розвозить снаряди вантажівками, за якими складно полювати, оскільки вони їдуть уночі.

– Як полювати на окрему взяту вантажівку? Це мегатяжко. Чи ми це намагаємося робити? Намагаємося, але воно не розв’язує проблеми. А тепер уявіть собі, що такий ешелон підбитий за 300 км або за 200 км від лінії розмежування, – наводить він приклад.

Черник пояснює, що коли ураження відбувається ракетою з касетною модифікацією, то це передбачає удар трьомастами субелементами.

– Уявіть, (суббоєприпас, – Ред.) це такий тенісний м’ячик або мандаринка, начинена порохом. І це все на відстані 10-20 метрів розсіюється над ешелоном, над залізницею. Усе детонує. І якщо так попрацювати кілька тижнів, то в солдатів на передовій нічого не буде, – каже він.

Таким чином, при розсіюванні суббоєприпасів у повітрі, зона ураження може сягати кількох футбольних полів, додає Черник.

Водночас військовий аналітик вказує, що це не обов’язково має бути саме касетна модифікація ракет ATACMS. Це може бути також фугасний снаряд.

– Бо якщо фугасна частина прилетіла в один вагон, він здетонує, і на десятки метрів розпечені до тисячі градусів уламки зайдуть у наступний вагон, проб’ють металеве або дерев’яне полотно, і все буде детонувати. Тому принципово не модифікація, а відстань, – каже він.

Окрім відстані, важливим фактором у постачанні цих ракет Україні Петро Черник називає кількість ATACMS. За його словами, сьогодні у Сполучених Штатів зазначених ракет усіх модифікацій на складах є близько 2 тис.

Які цілі підходять для ураження за допомогою ATACMS

Щодо цілей, які можна вразити цими ракетами, то до них Черник відносить: склади, ешелони, аеродроми армійської авіації, склади паливно-мастильних матеріалів, пункти управління тощо.

Крім того, мішенню для ракет може бути і жива сила противника, якщо в одному місці скупчилося чимало окупантів.

– Якщо й жива сила скупчена, наприклад, 500 осіб на футбольне поле, то чому це не доцільно? Не буде доцільним, якщо вони сидять в окопах, якщо вони забетоновані, і в них є перекриття бетонні. А якщо поїзд їде і в ньому три тисячі військовослужбовців, то чому не доцільно? – каже він.

Скільки коштує ракета ATACMS

Ціна однієї ракети ATACMS, в першу чергу, залежить від модифікації. Крім того, вартість ракети може залежати від умов надання.

Так, у 2012 році Фінляндія закуповувала ракети М391А з ціною $1,9 млн, втім пакет з ракетами передбачав ще й розгортання технічної бази та навчання.

Разом з тим, у 2021 році вартість ракет М57 для Збройних сил Сполучених Штатів становила $1,7 млн, а модернізованих М39 (до версії М57Е1) – $1,3 млн.

Вартість немодернізованих касетних М39 і М39А1 може коштувати близько $1 млн.

