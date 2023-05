В Киев приехала еврокомиссар по внутренним делам: что известно о визите

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон 11 мая прибыла в Киев, чтобы обсудить общую безопасность в Европе и Украине.

Об этом она сообщила в Twitter и выложила несколько фото, в частности с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко.

Она также кратко остановилась на повестке дня своего визита, во время которого планируется обсуждение сотрудничества полиции, предотвращения незаконного оборота огнестрельного оружия, расследования военных преступлений, а также поддержки ЕС в разминировании территорий Украины.

In Kyiv today to discuss our shared

???????????????? security Ukrainian Minister of Interior

Ihor Klymenko is achieving excellent results. Agenda:

— police cooperation

— our successful work to prevent firearms trafficking

— war crimes investigations

— De-Mining support from ???????? pic.twitter.com/tEpv0QIERa — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) May 11, 2023

Кроме того, Йоханссон сегодня посетила Ирпень, где увидела результаты российской агрессии, а также “чрезвычайную устойчивость общества”.

In Irpin Ukraine today I saw the devastating results of Putin’s illegal invasion. And also the extraordinary resilience of the society building back together.@EUHomeAffairs is committed to supporting Ukraine on de-mining, ordnance clearing and on war crime investigations. pic.twitter.com/f1MHDnlWzI — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) May 11, 2023

In Kyiv with @Europol Executive Director Catherine De Bolle and Ukrainian acting Head of Police Ivan Vyhovsky. Police cooperation between EU, Member States, and Ukrainian authorities is highly advanced and growing stronger every day. pic.twitter.com/Kvlwuepo4U — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) May 11, 2023

Фото: Ylva Johansson

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.