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Юля Захарченко, редактор ленты

Какие военные преступления РФ больше всего запомнились украинцам

Какие военные преступления РФ больше всего запомнились украинцам
Фото: Офис генпрокурора

Больше всего украинцев потрясли военные преступления российских солдат на территории Бучи (около 63% граждан), о которых стало известно обществу после освобождения временно оккупированных частей Киевской области.

Об этом свидетельствуют результаты социального опроса Символы, события и личности, которые формируют национальную память о войне с Россией, проведенного в период с 23 по 30 марта 2023 года фондом Демократические инициативы им. И. Кучерива и Центром Разумкова.

Однако это не единственное военное преступление оккупантов, которое ужаснуло украинцев. Среди них — удар по Драматическому театру в теперь оккупированном Мариуполе (около 43%), где пытались спрятаться от вооруженной опасности дети и взрослые граждане.

От массового убийства украинских военнослужащих в Еленовке Донецкой области не могут до сих пор оправиться около 40% людей. Тогда произошел взрыв в помещении, в котором оставались украинские пленные.

В то же время граждане до сих пор шокированы расстрелами и адскими пытками в Изюме (около 35,6% людей), о которых позже стало известно, когда воины Вооруженных сил Украины освободили Харьковскую область.

Среди других военных преступлений — ракетные удары по жилым массивам Одессы, Днепра, Запорожья, Кривого Рога и Краматорска, торговому центру в Кременчуге, массовые похищения детей из ВОТ, обстрелы Харькова и Чернигова, Николаева и Херсона, больниц, школ, детских садов и эвакуационных транспортов.

Какие военные преступления РФ больше всего запомнились украинцам

Фото: Фонд Демократические инициативы им. И. Кучерива

Опрос проводился методом личного интервью (face-to-face) во всех регионах Украины, за исключением Крыма, Донецкой и Луганской областей, а в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях — на подконтрольных Украине территориях.

Опрошено 2 017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

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Изюм, Война в Украине, Військові злочини, Днепр, Запорожье, Краматорск, Кременчуг, Кривой Рог, Мариуполь, Николаев, Одесса, Опрос, Ракетные удары России, Харьков, Херсон, Чернигов
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