До Києва приїхала єврокомісарка із внутрішніх справ: що відомо про візит

Єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йоганссон 11 травня прибула до Києва, щоб обговорити спільну безпеку в Європі та Україні.

Про це вона повідомила у Twitter та виклала кілька фото, зокрема з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком.

Вона також коротко зупинилася на порядку денному свого візиту, під час якого планується обговорення співпраці поліції, запобігання незаконному обігу вогнепальної зброї, розслідування воєнних злочинів, а також підтримки ЄС в розмінуванні територій України.

In Kyiv today to discuss our shared

security Ukrainian Minister of Interior

Ihor Klymenko is achieving excellent results. Agenda:

– police cooperation

– our successful work to prevent firearms trafficking

– war crimes investigations

– De-Mining support from ???????? pic.twitter.com/tEpv0QIERa — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) May 11, 2023

Крім того, Йоганссон сьогодні відвідала Ірпінь, де побачила результати російської агресії, а також “надзвичайну стійкість суспільства”.

In Irpin Ukraine today I saw the devastating results of Putin’s illegal invasion. And also the extraordinary resilience of the society building back together.@EUHomeAffairs is committed to supporting Ukraine on de-mining, ordnance clearing and on war crime investigations. pic.twitter.com/f1MHDnlWzI — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) May 11, 2023

In Kyiv with @Europol Executive Director Catherine De Bolle and Ukrainian acting Head of Police Ivan Vyhovsky. Police cooperation between EU, Member States, and Ukrainian authorities is highly advanced and growing stronger every day. pic.twitter.com/Kvlwuepo4U — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) May 11, 2023

Фото: Ylva Johansson

