Важливий для перемоги України: Зеленський розпочав візит до Італії

У суботу, 13 травня, президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Риму (Італія).

Про це глава держави підтвердив у своїх соцмережах.

У рамках поїздки заплановані зустрічі з керівництвом Італії та з Папою Римським Франциском.

Зеленський назвав цей візит важливим для нашої майбутньої перемоги.

Today in Rome. I’m meeting with President of Italy Sergio Mattarella, Prime Minister of Italy @GiorgiaMeloni and the Pope @Pontifex. An important visit for approaching victory of Ukraine! ????????????????????????????????

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2023