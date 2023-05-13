Важливий для перемоги України: Зеленський розпочав візит до Італії

У суботу, 13 травня, президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Риму (Італія).

Про це глава держави підтвердив у своїх соцмережах.

У рамках поїздки заплановані зустрічі з керівництвом Італії та з Папою Римським Франциском.

Зеленський назвав цей візит важливим для нашої майбутньої перемоги.

– Рим. Зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою, премʼєр-міністром Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском. Важливий візит для перемоги України, – наголосив він.

Today in Rome. I’m meeting with President of Italy Sergio Mattarella, Prime Minister of Italy @GiorgiaMeloni and the Pope @Pontifex. An important visit for approaching victory of Ukraine! ???????????????????????????????? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2023

Про візит також повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він підтвердив заплановані зустрічі з Маттареллою, Мелоні та Папою Римським.

– Разом із президентом Володимиром Зеленським та командою ми зараз у Римі… Зміцнюємо коаліцію, – зазначив Єрмак.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні оприлюднив фото зустрічі українського лідера в Римі.

– Італія вітає президента України Володимира Зеленського. Ми підтверджуємо нашу прихильність разом із українським народом у захисті свободи та демократії, – написав він у Twitter.

L’Italia dà il benvenuto al Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Rinnoviamo il nostro impegno al fianco del popolo ucraino, a difesa della libertà e della democrazia. pic.twitter.com/3Qbc1FhWiv — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 13, 2023

Раніше про можливість цього візиту писали італійські ЗМІ з посиланням на джерела, зокрема у Ватикані. Однак офіційного підтвердження до сьогодні не було. ЗМІ також стверджували, що після зустрічей в Італії Зеленський може вирушити до Берліна (Німеччина).

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