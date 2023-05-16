РФ “приветствовала” спецпредставителя Китая ракетным ударом по Киеву — ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал ночную ракетную атаку РФ по Киеву “издевательским смехом с российским акцентом”, которым страна-агрессор “поприветствовала” спецпредставителя Китая, который сегодня прибывает с визитом в Украину.

— Восьмая майская попытка “клана Путина” масштабно атаковать Киев… И такой издевательский смех с российским акцентом за кадром: “Правильно, не нужна Украине авиация и дальнобойные ракеты. Нам же легче их кошмарить”… И чуть позже: “Крылато приветствуем “миротворческую” миссию специального представителя КНР в Киеве”, — написал он в Twitter.

Балістика+крилаті+дрони. Восьма травнева спроба «клану Путіна» масштабно атакувати Київ… І такий знущальний сміх із російським акцентом за кадром: «Правильно, не нужна Украине авиация и дальнобойные ракеты. Нам же легче их кошмарить»… І трохи згодом: «Крылато приветствуем… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 16, 2023

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй должен посетить Киев 16 мая с официальным визитом. Эта поездка станет частью дипломатического турне, которое стартовало 15 мая. Он также посетит Польшу, Францию, Германию и Россию.

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью 16 мая Россия атаковала Киев шестью аэробаллистическими ракетами Кинжал с самолетов МиГ-31К, девятью Калибрами с кораблей в Черном море, а также тремя ракетами наземного базирования С-400, Искандер-М, которые летели по баллистической траектории. Все ракеты успешно уничтожены средствами ПВО.

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