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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

РФ “приветствовала” спецпредставителя Китая ракетным ударом по Киеву — ОП

РФ “приветствовала” спецпредставителя Китая ракетным ударом по Киеву — ОП
Фото: Факты ICTV

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал ночную ракетную атаку РФ по Киеву “издевательским смехом с российским акцентом”, которым страна-агрессор “поприветствовала” спецпредставителя Китая, который сегодня прибывает с визитом в Украину.

— Восьмая майская попытка “клана Путина” масштабно атаковать Киев… И такой издевательский смех с российским акцентом за кадром: “Правильно, не нужна Украине авиация и дальнобойные ракеты. Нам же легче их кошмарить”… И чуть позже: “Крылато приветствуем “миротворческую” миссию специального представителя КНР в Киеве”, — написал он в Twitter.

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй должен посетить Киев 16 мая с официальным визитом. Эта поездка станет частью дипломатического турне, которое стартовало 15 мая. Он также посетит Польшу, Францию, Германию и Россию.

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью 16 мая Россия атаковала Киев шестью аэробаллистическими ракетами Кинжал с самолетов МиГ-31К, девятью Калибрами с кораблей в Черном море, а также тремя ракетами наземного базирования С-400, Искандер-М, которые летели по баллистической траектории. Все ракеты успешно уничтожены средствами ПВО.

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Война в Украине, Дрони, Михаил Подоляк, Офис президента, Ракетные удары России, Російська агресія, Росія-Китай, Україна-Китай, Україна-Росія
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