Спецпредставитель Китая едет в Украину: названа дата визита

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй совершит визит в Украину в течение 16-17 мая.

Об этом информируют западные СМИ, в частности, французский канал France 24, со ссылкой на представителя украинского правительства.

Отмечается, что представитель КНР прибудет в Украину во вторник, 16 мая. Визит продлится два дня.

Эта поездка станет частью дипломатического турне Ли Хуэя, которое стартовало в понедельник, 15 мая. Представитель Китая посетит не только Украину, но также Польшу, Германию, Францию и РФ.

В Пекине заявили, что поездка направлена на обсуждение “политического урегулирования” полномасштабной войны в Украине.

– Этот визит… является свидетельством усилий Китая по содействию мирным переговорам и полностью демонстрирует твердую приверженность Китаю делу мира, — заявил на брифинге спикер Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

Как известно, о планах отправить своего спецпредставителя в Украину и другие страны Китай объявил в конце апреля, по итогам телефонных переговоров президента Владимира Зеленского и лидера КНР Си Цзиньпина. Это был первый разговор политиков с начала полномасштабной войны.

Спецпредставителем Китая стал Ли Хуэй, 10 лет занимавший пост посла в России.

В Офисе президента Украины отмечали, что во время визита китайского спецпредставителя Киев будет настаивать на невозможности заключения территориальных компромиссов с РФ за счет собственной территории.

В феврале МИД Китая обнародовал так называемый мирный план из 12 пунктов, в которых изложил собственные идеи по урегулированию войны РФ против Украины. Этот план не содержит призыва к России вывести войска с украинских территорий. Вместо этого в нем есть пункт о необходимости “мирных переговоров”.

Источник : France24

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