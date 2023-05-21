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Украина
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Об F-16, Бахмуте и переговорах: главные тезисы с пресс-конференции Зеленского в Японии

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Японию дал пресс-конференцию. Ответы на самые главные вопросы журналистов  – читайте дальше.

Об истребителях F-16 для Украины

Зеленский сказал, что Украина получит от партнеров истребители F-16, однако когда это произойдет — открытый вопрос.

— Мы действительно долго и мощно работали с партнерами, чтобы получить желаемый результат… Сегодня открыта для нас миссия тренировки. Это первый шаг. Дальше есть соответствующее количество месяцев для обучения наших пилотов. Мы будем работать, чтобы эти люди были максимально опытными, чтобы сократить обучение, — сказал Зеленский.

О Бахмуте

Зеленский сообщил, что украинские военные продолжают выполнять важную задачу в Бахмуте, а Россия не контролирует город.

— Сложнее всего, если бы в Бахмуте была какая-то военная тактическая ошибка и люди бы оказались в окружении… Сегодня они выполняют очень важную задачу, сегодня они находятся в Бахмуте. В каких точках — делиться не буду, но это говорит о том, что Бахмут не захвачен сегодня Российской Федерацией. Никаких двух толкований этого быть не может, – отметил президент.

Также глава государства сказал, что фотографии разрушенной Хиросимы напоминают Бахмут, где почти нет ничего живого.

О Хиросиме и городах Украины

– Фотографии разрушенной Хиросимы напоминают мне абсолютно Бахмут и другие такие городки. Ничего живого нет, все дома разрушены, нет понимания даже, где улица, где здание. Это просто тотальное разрушение, ничего нет, людей никаких нет.

Мы видим, где мы находимся, сегодня – это (Хиросима, – Ред.) современное место, которое выглядит живым, с уважением к людям, к ценностям. И вот фотографии трагедии в Хиросиме – и вот, что мы видим сейчас. И я считаю, что то же будет и в Бахмуте, и в других городах и селах. К сожалению, сегодня это трагедия, но в будущем будет восстановление, — сказал глава государства.

О ЗАЭС

Зеленский заявил, что Россия должна отказаться от радиационного и ядерного шантажа мира и передать оккупированной ею Запорожскую АЭС под полный контроль Украины и МАГАТЭ.

– Здесь в Хиросиме я для того, чтобы мир услышал украинский призыв к объединению. Россия растоптала все цивилизованное. Более года она продолжает оккупацию нашей крупнейшей в Европе АЭС, – отметил Зеленский.

Он добавил, что РФ ведет себя как государство-террорист, которое делает с АЭС полигон для хранения оружия и снарядов и прикрывается станцией, чтобы обстреливать города из реактивной артиллерии.

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О переговорах

Зеленский заявил, что у России нет шансов на дипломатическое завершение войны в Украине, пока ее войска находятся на украинских территориях.

— У России нет шансов ни к каким дипломатическим путям, пока ее войска находятся на нашей территории с нарушением наших территориальной целостности и суверенитета, всех законов и международного права. Пока войска РФ находятся на территории Украины, с ними никто никаких дел не будет иметь, — подчеркнул Зеленский.

Война в Украине, Владимир Зеленский, Япония
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