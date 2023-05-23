Наступил переломный момент: советник Резникова об инциденте в Белгородской области РФ

Вчерашние события в Белгородской области РФ не будут последним восстанием в пределах российских границ. Такое мнение в интервью британскому Times Radio высказал советник министра обороны Украины Юрий Сак.

— Для нас довольно странно, что прошло так много времени, прежде чем российские повстанцы и партизаны стали более активными в попытках избавиться от террористического режима, который несет смерть и разрушения в Украине, и который изолирует Россию на международном уровне. Погибло более 200 тыс. российских солдат. Очевидно, переломный момент достигнут, — считает он.

По его словам, это происходит именно сейчас, поскольку ВСУ показали, что Россия — “бумажный тигр”, ее можно и нужно бить на поле боя.

— И мы уверены, что это вдохновило российских партизан и тех российских граждан, которые надеются что-то изменить и не хотят быть частью этого преступления агрессии, — добавил Сак.

Он отмежевал Украину от прямого участия в деятельности партизан, однако признал, что у них схожие цели:

— Они заявили, что хотят демилитаризовать эту часть России. Они хотят, чтобы война ушла с их территории. И это на самом деле соответствует нашим целям. Поскольку мы верим, что для того, чтобы Украина и Европа были в безопасности после того, как мы победим Россию на поле боя, нам всем нужно будет создать демилитаризованную зону определенной формы в частях России.

Вчера, 22 мая, бойцы Русского добровольческого корпуса и Легион Свобода России зашли на территорию Белгородской области России, заявив, что они ведут освободительную борьбу за свержение путинского режима.

Источник : The Guardian

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